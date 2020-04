Ela gosta de provocar e a verdade é que os admiradores também não resistem a uma boa provocação. Para promover o novo lançamento da sua linha de lingerie, Savage x Fenty, para o verão de 2020, Rihanna voltou a usar e abusar da sensualidade. Em pouco mais de uma hora, a fotografia ousada que a cantora de 32 anos nascida em Barbados, nas Caraíbas, de onde emigrou para os EUA, publicou nas redes sociais foi (muito) elogiada por mais de 3,6 milhões de seguidores.

À venda a partir de hoje no site SavageX.com, a Neon Lights Xtra VIP Box inclui um conjunto completo de lingerie sexy que integra a coleção cápsula que a artista, que também é compositora, atriz e empresária desenvolveu em colaboração com o estilista Adam Selman, um dos favoritos das celebridades norte-americanas. Para divulgar o novo produto, Rihanna voltou, tal como fez com outros lançamentos da sua linha, a apostar em imagens sedutoras.