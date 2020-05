O processo dura há mais de 30 anos e promete continuar a arrastar-se depois de um novo volte-face. No dia 10 de julho do ano passado, Javier Santos, o filho que a portuguesa Maria Edite Santos alega ter tido durante um breve romance com Julio Iglesias, viu, finalmente, aos 43 anos, o coletivo de juízes do tribunal provincial de Valência, em Espanha, reconhecer publicamente que era filho do popular cantor espanhol. O artista de 76 anos interpôs recurso.

O resultado da audiência provincial, conhecido ontem, reverte a decisão anterior. Os magistrados que reanalisaram o caso consideram que o processo já tinha sido julgado anteriormente, sendo numa fase inicial favorável a Julio Iglesias, que sempre se recusou a fazer os testes de ADN exigidos pelas autoridades, pelo que não confirmam o último veredito. Em declarações à revista Semana, Maria Edite Santos já reagiu à decisão. "Estou fula e muito indignada", confidencia.