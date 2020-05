Gaspar Varela, músico português que trabalhou com Madonna durante a digressão de promoção do disco "Madame X", que terminou abruptamente no início de março em Paris, em França, fez o teste mas, ao contrário da cantora norte-americana, que nos últimos dias revelou publicamente ter anticorpos de COVID-19, não estava infetado com SARS-CoV-2. "Eu cheguei [a Portugal] no dia 9 de março e fui testado, porque tinha tosse, mas o teste deu negativo", confidencia.

Gaspar Varela teve mais sorte do que alguns dos colegas que o acompanhavam na tournée. "Eu estive, efetivamente, doente no fim da minha digressão em Paris, há sete semanas, tal como também aconteceu com muitos dos artistas do meu espetáculo", admitiu a intérprete de sucessos internacionais como "Ray of light" e "This used to be my playground". "Na altura, pensámos que era gripe. Mas, graças a Deus, estamos todos saudáveis e bem agora", garantiu Madonna.