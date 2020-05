Foram Cary Grant e Randolph Scott um casal gay de Hollywood? Ainda há menos de um ano a revista canadiana Zoomer voltava a lançar a interrogação! Os dois populares atores norte-americanos viveram juntos durante mais de 11 anos, partilhando o quotidiano entre uma casa de praia em Santa Monica e uma mansão no bairro de Los Feliz, em Los Angeles, nos EUA, na década de 1930, mas, por causa do período opressor, conservador e moralista, em que viviam, nunca assumiram a relação amorosa.

Não podiam. Os estúdios nunca lhes perdoariam e a opinião pública também não. Ao contrário do que a nova série de êxito da plataforma digital "Hollywood" mostra, ser gay ou lésbica naquela altura era tudo menos fácil e, nesta indústria, que vivia muito das aparências, essa dificuldade era ainda maior. A descoberta desse segredo representava, à partida, o fim de todas as ambições artísticas, pelo que, à semelhança de Cary Grant e Randolph Scott, inúmeros artistas tiveram de viver uma mentira.

A lista inclui celebridades como Marlene Dietrich, Janet Gaynor, Anthony Perkins, Montgomery Clift ou ainda Tab Hunter, que se conseguiram resguardar, ao contrário do que sucedeu com os três protagnistas dos escândalos sexuais em 1931. Os mais puritanos ficaram chocados com as revelações sobre as vidas íntimas das atrizes Clara Bow e Mary Astor, tornadas públicas no ano que o realizador alemão F. W. Murnau, que tinha emigrado para os EUA, morreu, com 42 anos, num aparatoso acidente de automóvel que viria a fazer correr muita tinta.

Segundo a imprensa local, no momento do embate, o carro em que seguia estaria a ser conduzido pelo assistente do alemão, um filipino de apenas 14 anos. F. W. Murnau estaria a fazer-lhe sexo oral. Nas semanas seguintes, vários grupos religiosos manifestaram-se publicamente contra o ambiente libertino que se vivia em Hollywood e ameaçaram mesmo boicotar os novos lançamentos cinematográficos em preparação. Em 1934, para acalmar os ânimos, foi criado um código de conduta.

De acordo com as novas regras, os artistas tinham de passar a ser modelos de conduta não apenas dentro mas também fora do grande ecrã. Para além de virilidades exacerbadas, passaram também a ser (muito) comuns as feminilidades extremas. O agente de Roy Fitzgerald, um camionista que se converteria numa das estrelas maiores de Hollywood, obrigou-o a adotar Rock Hudson como nome artístico, porque era mais viril. Para calar os rumores de homossexualidade, forçou-o a casar-se.

O matrimónio com a sua secretária, Phyllis Gates, duraria apenas um ano e foi o único casamento do ator. Durante a rodagem de "O gigante", estreado em 1956, Rock Hudson e a atriz Elizabeth Taylor terão chegado a apostar qual deles é que conseguiria levar James Dean, outro dos protagonistas, para a cama. Marlene Dietrich usava, segundo as próprias palavras da filha Maria Riva, o sexo como instrumento de poder para controlar os homens mas eram as mulheres que a realizavam sexualmente.

No momento em que decidiu ser ator, Archibald Leach percebeu que não podia ser como era. Para isso, criou Cary Grant, o alter ego com uma masculinidade forçada que apaixonava as mulheres. Namorou nove anos com o estilista Orry Kelly antes de se envolver com Randolph Scott, como pode (re)ver de seguida. O ator negou sempre os rumores de homossexualidade mas chegou a fazer uma produção para uma revista com o alegado colega. Casou cinco vezes para disfarçar. O amigo duas.

O italiano Rodolfo Valentino, o primeiro símbolo sexual masculino, personalizava a figura do amante latino mas, segundo os rumores, era homossexual e o casamento com a atriz Jean Acker, que seria lésbica, apenas um acordo de conveniência. Montgomery Clift, atormentado pelos seus demónios, também foi incapaz de assumir a sua homossexualidade. Apesar dos vários romances que lhe foram conhecido, nunca se deu sequer ao trabalho de casar para manter as aparências.