Naomi Campbell alertou os mais de 11 milhões de seguidores para as comunicações falsas que têm sido enviadas em seu nome. A manequim, atriz, empresária e ex-cantora britânica de 50 anos recorreu às redes sociais para avisar os admiradores. "Se estiverem a receber e-mails ou mensagens diretas das minhas contas, ignorem-nas porque foram enviadas por impostores. Os meus canais nas diferentes plataformas foram verificados e endereços de e-mail falsos têm vindo a ser gerados", confidenciou a modelo.

"Estão a fazer-se passar por mim", lamentou mesmo a artista, uma das muitas celebridades globais indignadas com a explosão que matou mais de uma centena de pessoas em Beirute, deixando um rasto de destruição e milhares de feridos. "Os meus pensamentos, as minhas preces e o meu amor vão para as pessoas do Líbano e para as suas famílias", desabafou Naomi Campbell na publicação que ilustrou com fotografias de uma produção fotografia que fez durante uma das suas últimas visitas ao país.