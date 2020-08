Pedro Teixeira recorreu às redes sociais para fazer um desabafo público. Para além de desvalorizar as audiências televisivas, o ator e empresário de 39 anos, que atualmente brilha em "Quer o destino", aproveitou para condenar publicamente a pressão a que os artistas são, muitas vezes, sujeitos. "Hoje, a nossa novela foi a preferida dos portugueses. Isto quer dizer que fomos líderes de audiência após quase um ano de gravações e que a TVI voltou a estar no seu lugar de eleição, em primeiro lugar", escreveu o artista.

"Agora, será que isto faz de nós melhores do que éramos há meio ano atrás ou, por sua vez, faz a novela concorrente, pior do que era até então? Não me parece, nem tampouco acredito nisso", garante. "Sei que o nosso meio é, por si só, um universo complexo de gestão de egos e sensibilidades. No entanto, desrespeitamos o nosso trabalho quando o nosso foco passam a ser as audiências e não a dedicação imprimida em todo e qualquer trabalho que abraçamos ao longo do nosso percurso. Hoje, ganhámos nós, amanhã ganhará outro. E nós, atores, devemos lembrar-nos que não somos melhores quando ganhamos nem piores quando perdemos", refere.

"A vida é mesmo assim, feita de altos e baixos, e deverá ser encarada como tal. Sem artifícios estéreis ou egos inflamados, pois a nossa classe profissional precisa de atores unidos e com sentido de responsabilidade", alerta Pedro Teixeira. "Posto isto, hoje celebramos nós e amanhã celebrarão vocês, quando, em boa verdade, deveríamos celebrar todos, e todos os dias, a magnífica oportunidade que nos é dada para fazermos aquilo que amamos, representar", acrescenta o namorado da atriz Sara Matos.

Nas legendas da publicação, foram muitos os colegas que aplaudiram as palavras do ator. "O nosso foco deverá estar sempre no compromisso de fazer mais e melhor. Parabéns a nós todos pela sorte que temos", reagiu, pouco depois, José Mata. "Tão sensato! Muito bem, Pedro", aplaudiu Ana Sofia Martins. "Importa, sempre e só, a nossa dedicação e a nossa entrega a cada projeto. Quando, por isso, somos premiados com a atenção do púbico, sabe bem", admitiu ainda a cantora, comediante e atriz Marina Mota.