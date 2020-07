O contratador João Fernandes, personagem que interpretou na telenovela brasileira "Xica da Silva", exibida originalmente entre 17 de setembro de 1996 e 11 de agosto de 1997, foi o ponto alto da carreira de Victor Wagner. Longe da televisão, o artista de 61 anos, nascido em Porto Alegre a 30 de junho de 1959, ainda faz pontualmente alguns trabalhos como ator mas é no ginásio que o par romântico de Taís Araújo na popular produção televisiva passa atualmente grande parte dos dias.

Nas redes sociais, são muitas as fotografias dos treinos e dos balneários que partilha com os seguidores. Victor Wagner, que posou duas vezes nu para a extinta revista gay G Magazine, em 1996 e 2005, tem-se dedicado, nos últimos anos, à musculação e nem na quarentena abrandou o ritmo. Apesar da condição física muito elogiada, o ator, que investiu num negócio que não vigou, tem lidado mal com o envelhecimento, com a falta de visibilidade mediática e com a diminuição dos rendimentos.

"Sem dinheiro no bolso, nenhum plano de saúde. Apenas um pouco de conhecimento, educação, limites e disciplina", lamentou publicamente em 2019. "Experimentei um período no comércio, mas acabou não dando certo, não é a minha veia", admite. "Voltei para os palcos fazendo comédia e participações em curtas-metragens. Uma peça aqui, outra ali, a gente vai vivendo", desabafou Victor Wagner numa entrevista quando esteve em cartaz em São Paulo com a peça de teatro "Luz del fuego".