Nasceu a 22 de maio de 1970 em Londres e é uma das manequins mais bem sucedidas de sempre. Naomi Elaine Campbell faz hoje 50 anos mas ainda não pensa em abandonar as passarelas. Na apresentação das coleções de primavera/verão 2020 e de outono/inverno 2020/21, desfilou para criadores de moda como Tommy Hilfiger e Kenneth Ize e, só este ano, apesar da pandemia viral de COVID-19 que confinou o mundo, a inglesa fez três editoriais de moda e uma campanha publicitária.

Neste espaço de tempo, foi capa de quatro livros e revistas, incluindo a prestigiada Vogue Hong Kong. Modelo, atriz e empresária, Naomi Campbell tinha apenas sete anos quando apareceu no vídeo do single "Is this love" de Bob Marley, lançado em 1978. É a única top model da década de 1990 que mantém uma carreira ativa, ao contrário do que sucede com Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Cindy Crawford e Christy Turlington, que deixaram de desfilar há muito.

Tinha 15 anos quando, em 1985, foi descoberta pelo olheiro Beth Boldt, o dirigente da agência de modelos Synchro. Na altura, estudava representação na Italia Conti Academy of Theatre Arts. Andava a ver montras em Covent Garden quando atraiu as atenções do futuro patrão. Pouco depois, surgia na capa da edição britânica da revista Elle, a primeira das mais de 500 que fez até hoje. Ainda não tinha feito 16 anos. A partir daí, nunca mais parou. Desde então foi fotografada pelos mais prestigiados fotógrafos da indústria, como Mario Testino, Mert & Marcus, Nick Knight e Peter Lindbergh. E também desfilou e/ou colaborou com os melhores.

Foi o rosto da Calvin Klein, da Burberry, da Yves Saint Laurent, do perfume Coco Mademoiselle e da Missoni e deu vida a criações de Alexander McQueen, Longchamp, Dior e Louis Vuitton. Também desenhou coleções cápsula para a Top Shop e a Equipment. Em 1994, gravou um disco, "Baby woman". Apesar de ter sido um fracasso no Reino Unido, apesar das críticas positivas, foi um êxito no Japão e vendeu um milhão de exemplares em todo o mundo.