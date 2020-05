Elizabeth Stamatina Fey, que mais tarde adotaria Tina Fey como nome artístico, faz hoje 50 anos. Atriz, comediante, escritora, produtora e argumentista, a artista americana nasceu a 18 de maio de 1970 em Upper Darby Township, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. A mãe, Zenobia Xenakes, nasceu em Pireus, nos arredores de Atenas, na Grécia. O pai, Donald Henry Fey, falecido em 2015, filho de um emigrante abastado, tinha antepassados ingleses, escoceses, irlandeses e alemães.

Na adolescência, Tina Fey começou a interessar-se pela comédia e pela representação e não descansou enquanto não tirou um bacharelato em artes interpretativas na Virgínia. Pouco depois de se mudar para Chicago, foi contratada como guionista para o prestigado programa de televisão "Saturday night live". Em 1998, depois de não ter gostado de se ver na televisão, decidiu perder cerca de 30 quilos. "Eu tinha um peso normal mas não conseguia comprar roupa", lamentaria a artista anos mais tarde.

"Depois de perder peso, [os produtores do programa] passaram a ter interesse em pôr-me à frente das câmaras", desabafou a comediante numa entrevista. Na altura, ficou indignada com a discriminação, admitiria também depois. "Nunca serei perfeita mas acho que a perfeição está sobrevalorizada", criticaria noutra altura. Casada com o ator, realizador, produtor e compositor Jeff Richmond desde 2001, tem duas filhas. O casal vive num apartamento de 3,2 milhões de euros em Nova Iorque.