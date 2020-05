Nanda Costa, uma das atrizes que podem ser vistas de segunda-feira a sexta-feira na telenovela brasileira "Amor de mãe", atualmente em exibição na SIC, associou-se a uma nova campanha de sensibilização que denuncia o agravamento de uma realidade social brasileira. "A violência doméstica aumentou muito com o isolamento social", alerta a também cantora e compositora de 33 anos, que em maio do ano passado casou com a cantora, compositora e percussionista Lan Lan, 51 anos.

"Não podemos aceitar mais que uma mulher seja morta a cada duas horas", lamenta a artista, nascida em Paraty, no Rio de Janeiro, esclarecendo que essa era a "estatística antes do isolamento". "Esse número cresceu, no mínimo 50%, segundo informações recentes", sublinha. "É preciso acabar com os índices vergonhosos da violência contra a mulher", insiste Nanda Costa, que acaba de aderir à rede social TikTok e de recordar uma das produções fotográficas que fez nas redes sociais.

