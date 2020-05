A polémica entrevista que a atriz brasileira Regina Duarte deu à CNN Brasil continua a fazer correr muita tinta do outro lado do oceano Atlântico. Ao longo do dia, nas redes sociais, foram muitas as reações de artistas e agentes culturais às palavras da secretária da Cultura do Brasil, apoiante fervorosa do presidente Jair Bolsonaro. Nanda Costa, atriz brasileira que pode ser vista atualmente na telenovela "Amor de mãe", em exibição na SIC, uma das mais indignadas, chamou-lhe "rainha da suástica".

Nanda Costa recorreu a uma montagem do autointilutado artivista e narrador visual brasileiro Gladson Targa para mostrar o seu desagrado. "Inadmissível, Regina. Você não é nossa. Deveriam tirar o arte do seu Duarte, como bem disse meu amigo Rapha Baggas", lamentou. "Acabou-se a imagem da ingénua usada e sem noção. Vi a pessoa mais feia e de uma loucura tão assustadora exposta sem controle e sem imagem, revelada pela televisão", lamentou a atriz de 33 anos, citando Camila Amado.

A maioria dos seguidores de Nanda Costa, nascida em Paraty, aplaudiu as palavras da atriz, cantora e compositora brasileira, que interpreta o papel de Érica dos Santos Silva em "Amor de mãe". "Ela enterrou uma carreira de tantos anos. Eu fiquei horrorizada com as palavras proferidas por ela. É lamentável", criticou uma das admiradoras de Nanda Costa. "Completamente fora da realidade e muito inconsequente", condenou outro. "Muito infeliz a postura dela", digitou ainda outro fã.