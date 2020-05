Nunca se conheceram pessoalmente mas ainda são parentes. Pedro Soá, um dos concorrentes mais polémicos do reality show "Big Brother 2020", que estreia no próximo domingo, dia 10 de maio, na TVI, é familiar do jornalista e pivô da RTP José Rodrigues dos Santos. "É um primo afastado da parte do meu pai", revela Carla Azenha, irmã do empresário de 44 anos, em declarações exclusivas à edição desta semana da revista de televisão TV 7 Dias, a partir de hoje nas bancas de todo país.

"A minha família é um bocado conhecida no Porto. Somos também familiares do [escritor do século XIX] Eça de Queiroz", assegura. Pedro Soá descende ainda de um famoso arquiteto italiano. É trineto de Michelangelo Soá, que elegeu Portugal para viver depois de vir dar aulas para a Escola Industrial Infante D. Henrique e que, em 1923, concebeu um famoso hotel localizado na avenida dos Aliados, que foi recentemente requalificado e convertido numa luxuosa unidade hoteleira.