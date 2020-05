Vincent Cassel, ator de "Cisne negro", "Jason Bourne", "Westworld" e "Ocean's twelve", teve um acidente de scooter em França na passada quarta-feira. O artista francês de 56 anos, ex-marido de Monica Bellucci, atriz italiana que vive em Portugal desde 2016, circulava em Arbonne, nos arredores de Biarritz, no sul de França, quando caiu. Sofreu apenas ferimentos ligeiros e escoriações mas, por precaução, foi levado para observação numa clínica daquela cidade costeira.

Entretanto, nas últimas horas, numa publicação que fez na rede social Instagram, Vincent Cassel tranquilizou os admiradores com mensagem em francês, inglês e português. "Tudo bem, I'm alive [estou vivo], merci [obrigado]", agradeceu o protagonista de filmes como "O monge" e "Gauguin". Apaixonado pelas paisagens da costa basca, o ator casou, em 2018, com a manequim Tina Kunakey em Bidart, a pouco mais de quatro quilómetros do local do acidente.