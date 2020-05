Vincent Cassel, ator de "Cisne negro", "Jason Bourne", "Westworld" e "Ocean's twelve", sofreu um acidente no sul de França na tarde de ontem, avançou nas últimas horas o jornal regional francês Sud-Ouest. De acordo com este órgão de informação, o artista francês de 56 anos, ex-marido de Monica Bellucci, atriz italiana que vive em Portugal desde 2016, circulava sozinho numa scooter na comuna de Arbonne, nos arredores de Biarritz, no sul de França, quando caiu.

"A queda foi feia", refere a publicação gaulesa. Transportado para uma clínica com ferimentos ligeiros e com a pele do rosto esfolada, Vincent Cassel teria alta poucas horas depois. Apaixonado pelas paisagens da costa basca, o ator, nascido em Paris em 1966, casou, no dia 24 de agosto de 2018 com Tina Kunakey, uma manequim de 23 anos, em Bidart, a pouco mais de quatro quilómetros do local do acidente, numa propriedade que o artista francês adquiriu antes do matrimónio.