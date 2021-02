Daniel Malheiro vai ser pai. O modelo, que já participou nos reality shows "Carro do amor" e "Like me", ganhou mediatismo depois de concorrer a "Quem quer namorar com a agricultora?". Não conseguiu conquistar o coração de Catarina Manique mas, após o fim do programa, apaixonou-se por Monique Melo, a futura mãe do seu primeiro filho. "Mais do que um compromisso, será uma missão de vida, cuidar e guiar esse ser que fará de mim um pai orgulhoso e feliz", partilhou com os milhares que o acompanham online.

Daniel Malheiro não foi, no entanto, a única figura pública a anunciar a chegada de um bebé aos fãs. O cantor, compositor, poeta e produtor musical Miguel Coimbra, um dos elementos do grupo D.A.M.A, também vai ter um filho. "Éramos um, agora somos dois", anunciou o artista. A namorada, a atriz e influenciadora digital Angie Costa, que integra o elenco da telenovela "Bem me quer", exibida na TVI, já mostrou a barriga. "Vida", limitou-se a escrever na legenda da fotografia que, nas redes sociais, revelou a gravidez.