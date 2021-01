Brilha atualmente no pequeno ecrã como Vanessa Pereira, uma mulher apaixonada que esconde um segredo que pode abalar o seu casamento, mas, apesar do êxito, Maria João Bastos vai ter de abandonar a nova telenovela da SIC, "Amor amor", antes do final das gravações. Os constrangimentos impostos pela pandemia de COVID-19 prolongaram o plano de trabalhos, afetando a agenda da artista, que já se tinha comprometido com a realizadora Patrícia Sequeira para participar num telefilme sobre violência doméstica.

"Está a gravar-se o mais possível todas as cenas da Maria João para que ela fique [na trama] até o mais tarde possível. Infelizmente, ela não fica até ao fim. A Vanessa desaparece antes do final", confirmou fonte da produtora SP Televisão à revista TV Guia. Depois de Alexandra Lencastre alegar problemas de saúde e de Rita Blanco desistir do projeto por causa do novo filme do realizador João Canijo, Maria João Bastos é a terceira atriz a ver-se forçada a abandonar o elenco da nova telenovela do canal de Paço de Arcos.