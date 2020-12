Rogério Samora está desiludido e magoado com o comportamento de Alexandra Lencastre e não o esconde. O ator e a atriz iam voltar a contracenar juntos 12 anos depois de brilharem em "Fascínios", um dos êxitos de ficção da TVI. A dupla seria um dos pares românticos de "Amor amor", a nova telenovela da SIC, a trama sucessora de "Nazaré", mas, depois dos primeiros ensaios, a artista desistiu do projeto, alegando problemas de saúde, sem, no entanto, avisar o amigo de longa data, revela a revista TV Guia.

"Fiquei surpreendido quando me disseram que ela, afinal, não faz a novela. Até porque nos ensaios, e antes, não houve conversas entre nós sobre isso. Isso, sim, mexeu comigo", desabafa Rogério Samora, que duvida, todavia, das justificações da atriz. "Se assim for, quero desejar-lhe rápidas melhoras. Mas, para ser sincero, acho que ela não está doente. Agora, não tenho nada a ver com as decisões dos meus colegas. São livres de fazer o que quer que seja", afirmou ainda o artista em declarações à publicação.