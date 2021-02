O ator, apresentador de televisão e empresário de 40 anos é o protagonista de "Festa é festa", uma produção de cariz popular que arranca com as gravações de exteriores no início de março. A ideia partiu de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção do canal.

Ana Guiomar é a atriz que vai formar par romântico com Pedro Teixeira na nova telenovela da TVI. O ator, apresentador de televisão e empresário de 40 anos e a também blogger de 32 anos são os protagonistas de "Festa é festa", uma produção popular, escrita por Roberto Pereira, autor de peças de teatro protagonizadas por atores como Fernando Mendes e Marina Mota. A ideia partiu de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção do canal. As primeiras gravações de exteriores arrancam já no início de março. "Estamos a trabalhar nisso. Podem ser perto de Coruche", revelou uma fonte da estação de televisão de Queluz de Baixo à edição desta semana da revista TV Guia. Leonor Seixas, Rodrigo Paganelli, Sofia Nicholson, Isaac Alfaiate, Sara Barradas, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo, Inês Herédia e Ana Varela são outros dos nomes que integram o elenco. A nova telenovela da TVI conta ainda com a presença da modelo Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, que se estreia na representação. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram