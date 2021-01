Diogo Morgado e Inês Castel-Branco são o novo par romântico da TVI. Depois de brilhar em "Ouro verde" e "A teia", o ator e realizador de 39 anos, que o ano passado também pôde ser visto na série de televisão "A espia", na RTP, regressa ao canal de Queluz de Baixo para interpretar uma das personagens principais da nova telenovela do canal "Para a vida toda". A notícia é avançada na edição desta semana da revista TV 7 Dias, que informa que a estreia, ainda sem data definida, terá, no entanto, lugar antes do verão.

"As gravações devem arrancar ainda este mês e a estreia está prevista para maio", confirmou fonte da produtora Plural à publicação. "Para a vida toda", passada em Braga e na serra do Gerês, narra a odisseia de um homem enigmático que ambiciona reconquistar o amor de juventude, uma mulher que está noiva do irmão. "A história está muito forte e o papel da Inês Castel-Branco é muito diferente de tudo o que ela já fez. As paisagens do norte também vão enriquecer bastante a produção", revela a mesma fonte.