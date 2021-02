Rita Gomes foi, na telenovela "Todo o tempo do mundo", a primeira personagem que Dalila Carmo interpretou na TVI, em 1999. Nas décadas seguintes, a atriz de 46 anos brilharia em produções como "Filha do mar", "Ninguém como tu", "A joia de África", "Equador", "Tempo de viver", "A outra", "O beijo do escorpião", "Valor da vida" e "Na corda bamba". Ficou, por isso, magoada quando soube da intenção da administração do canal de Queluz de Baixo não lhe renovar o contrato de exclusividade que até aí tinha.

"Não quer dizer que eu tenha ficado feliz pela situação, mas foi mais pela forma como ela aconteceu do que pela situação em si. Houve, realmente, um elo afetivo que se partiu, porque aquele canal não foi correto comigo e eu acho que não o merecia", desabafou publicamente a artista em entrevista à Luz, a revista do jornal Nascer do Sol. "Para todos os efeitos, estive 21 anos lá e nós gostamos de ser acarinhados. Gostamos que reconheçam o nosso trabalho, gostamos de acreditar que precisam e que gostam de nós. Quando o elo afetivo se perde, isso, sim, é irrecuperável", lamenta a atriz, que não seguiu o exemplo de Sara Prata e Jessica Athayde.

As duas atrizes, que também viram o vínculo privilegiado com o canal de Queluz de Baixo chegar ao fim nos últimos meses, depois de terem sido mães, foram parcas em declarações acerca da saída. "Para mim, o mais grave dessa situação foi eu ter estado 21 anos ligada a um lugar, de onde saí durante quatro anos porque foi a altura em que vivi em Madrid, e, nessa altura, foi uma coisa discutida e foi um afastamento saudável. Foi ter sentido que foi feio, tal como foi feio com outras pessoas antes de mim", condena.

"Eu tenho ficado calada porque, para já, não vale a pena lavar roupa suja em público, apesar de eu agora estar a dar alguns sinais de que a coisa não foi bonita. Mas é um assunto que tem de morrer", afirmou ainda Dalila Carmo. Depois das duras críticas que teceu à TVI, a popular atriz recebeu uma onda de apoio público que a sensibilizou. "Obrigada a todos pelo carinho e pelas reações. Teria muito mais a dizer mas há que usar as redes sociais com critério e pudor. Este não é o meu negócio", ironizou ainda a artista.