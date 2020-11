Jessica Athayde foi chamada a Queluz de Baixo nos últimos dias. Pensava que a tinham convocado para uma reunião para a convidarem para ser a jurada de um novo programa de televisão mas, afinal, as notícias eram outras. À semelhança da colega Sara Prata, a atriz de 34 anos foi informada que o contrato de exclusividade que tinha com a TVI não vai ser renovado, por decisão de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da estação, acionista e vogal do conselho de administração da Media Capital.

"Existe a possibilidade de poderem voltar a trabalhar, porque a relação sempre foi boa entre as duas partes, mas não ficou nada certo, até porque, para já, não há nenhum projeto pensado para a Jessica", confirmou fonte do canal à revista TV Guia. O nome da artista chegou a ser pensado para uma pequena participação na telenovela "Amar demais" mas o surto viral de COVID-19 obrigiu a estação a pensar noutra atriz. "Por causa da pandemia, de ter um bebé e de ser mãe solteira, o papel foi entregue a outra", revela a mesma testemunha. A publicação apurou, no entanto, que Jessica Athayde pode vir a protagonizar uma nova telenovela da TVI.

Escrita pelo guionista Artur Ribeiro, a narrativa, que conta a história de vida de um futebolista, tem como cenário a serra da Estrela, à semelhança de uma das novas produções que a SIC está a preparar. Nas redes sociais, a atriz lisboeta ainda não abordou o assunto, mas já desabafou sobre os planos para esta quadra natalícia. "Este ano, o Natal vai ser diferente e, no meu caso, não vou estar com os meus pais, nem o Oli [filho] com os avós. É a vida a por-nos à prova", admite Jessica Athayde.