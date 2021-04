A mulher que povoou o imaginário erótico de muitos adolescentes e adultos na década de 1980 faz hoje 55 anos. Samantha Fox, a modelo de topless que fez furor na página 3 do tabloide The Sun antes de iniciar uma carreira como cantora, nasceu a 15 de abril de 1966 em Mile End, em Londres, em Inglaterra. Há 35 anos, em 1986, com apenas 20 anos, gravou "Touch me (I want your body)", que se tornaria num dos singles mais vendidos da Europa nesse ano. Em Portugal, foi número um durante várias semanas.

Apesar de ter desaparecido dos tops de venda nos primeiros anos da década de 1990, nunca deixou de gravar discos nem de fazer espetáculos ao vivo. Em 2019, atuou em Santarém e em Góis. "Eu adoro Portugal. Vou, sobretudo, para o Algarve, para Vilamoura. Tenho também uma amiga que mora em Tavira", confessou na entrevista exclusiva que deu ao Modern Life/SAPO Lifestyle minutos depois do concerto que marcou o regresso àquele que é um dos seus países de eleição, como revelou.

"Tenho uma outra amiga que arrenda uma casa fabulosa em Lisboa. Tenho o hábito de ir sempre dois ou três dias para lá quando venho a Portugal... É um sítio perfeito para relaxar e para apanhar banhos de sol", elogia Samantha Fox. A boa forma física da intérprete de sucessos globais como "I wanna have some fun" e "Nothing's gonna stop me now" continua a ser elogiada publicamente por publicações internacionais e pelos milhares de fãs que continua a ter nas redes sociais. "A glamour girl original continua incrível", escreveu o Mirror numa das suas páginas. "Procuro manter-me em forma, fazendo exercício. Tento comer bem, cuido de mim. E estou apaixonada", assume a cantora.

Nos últimos anos, Samantha Fox, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, participou em vários concursos e reality shows no Reino Unidos e assumiu-se como lésbica, ainda que não goste de abordar publicamente o assunto. "Acho que a minha sexualidade tem sido muito sobrevalorizada", justifica. Está noiva da norueguesa Linda Olsen, mas adiou o casamento por causa da pandemia de COVID-19. Acaba de lançar um videojogo de apostas que pode render um prémio máximo de 27.000 €.