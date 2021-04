Samantha Fox é a estrela de um novo videojogo de apostas que pode render um prémio máximo de 27.000 €

Nascida a 15 de abril de 1966, em Mile End, nos subúrbios de Londres, em Inglaterra, Samantha Fox começou por dar nas vistas como modelo de topless no início da década de 1980. Depois de aparecer na página 3 do tabloide britânico The Sun, famoso pelos escândalos que divulgava e pelas fotografias de mulheres desnudadas que apresentava, converteu-se rapidamente numa das mulheres mais fotografadas do Reino Unido. Em 1986, lança-se na música com o single "Touch me (I want your body)", um êxito global.

A permanência no topo das tabelas de discos mais vendidos não se prolongaria pela década de 1990 mas a cantora e compositora, atualmente com 54 anos, nunca deixaria de cantar, atuando regularmente em palcos de todo o mundo. Antes da pandemia, em 2019, veio duas vezes a Portugal. Com dois novos discos prontos para serem lançados, como revelou em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle, Samantha Fox também tem trabalhado como atriz e, agora, volta a ser a estrela de um novo videojogo.

Depois de, em 1986, ter emprestado a sua imagem a Samantha Fox Strip Poker, um dos primeiros videojogos eróticos a exibir uma figura humana, disponível para equipamentos como o Commodore 64, o Amstrad CPC, o BBC Micro, o MSX e o ZX Spectrum, a artista volta a brilhar em Hyperrealism Series by MGA Games: Samantha Fox. São quatro os minijogos inspirados na década de 1980 que integra, com 243 possíveis combinações de prémios. O maior é de 27.000 €. O lance mínimo para o conquistar é de apenas 0,25 €.