Samantha Fox fez uma escapada romântica para um bosque com a namorada, a norueguesa Linda Olsen, com quem vive, em Inglaterra. A cantora britânica de 54 anos, que o ano passado atuou duas vezes em Portugal, passou os últimos dias em Fiddan, num ilhéu rodeado de árvores no meio de um lago que tem uma casa de madeira com um quarto com capacidade para cinco hóspedes, uma cozinha, uma casa de banho ao ar livre com vista para a natureza e um jacuzzi, onde a artista já fez topless e nudismo.

Uma das fotografias sem roupa, tirada pela companheira, chegou a ser publicada nas redes sociais da artista e partilhada por páginas de fãs como a Plastic Retro mas seria, pouco depois, eliminada. Acessível de barco ou através de uma ponte flutuante, a propriedade, que pode ser reservada através da plataforma digital Airbnb, custa, em época alta, para duas pessoas, 228 € por noite, valor a que acrescem duas taxas por estadia, uma de limpeza e outra de serviço, que aumentam o preço para os 323 €.

Construída com materiais naturais recolhidos na floresta circundante, a TreeTop Fiddan é uma edificação sustentável e uma das poucas habitações da região a disponibilizar um jacuzzi aos hóspedes que recebe. Durante a estadia naquele local, Samantha Fox, artista que fez furor como cantora e como modelo na década de 1980, aproveitou para relaxar, para namorar e também para cozinhar, como foi partilhando com os milhares que a seguem nas redes sociais durante os dias em que permaneceu no ilhéu norueguês.