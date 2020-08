Lisa Niemi Swayze, atualmente com 64 anos, tinha 16 anos quando conheceu aquele que viria a ser o grande amor da sua vida num estúdio de dança. Patrick Swayze, então bailarino, apaixonou-se irremediavelmente pela adolescente loura. "Ela era misteriosa e inteligente. E muito jovem! Os pais dela chegaram a querer fazer queixa de mim por desvio de menores mas, quando perceberam que eu gostava mesmo dela, desistiram", confessaria publicamente o artista norte-americano anos mais tarde.

Em novembro de 2007, após 37 anos de relacionamento, a descoberta de um cancro no pâncreas que viria a ser fatal para o protagonista masculino do filme "Dança comigo", "Dirty dancing" na versão original, seria um golpe duro para o casal. "Pensei que os 22 meses da doença do meu marido me dariam o tempo suficiente para me habituar à ideia de o ir perder mas, quando esse momento chegou, percebi que não há tempo que nos prepare", desabafou pouco tempo após a morte do popular artista.

Em maio de 2014, quase cinco anos após a morte de Patrick Swayze, Lisa Niemi Swayze, que nunca desistiu do apelido do marido, voltou a casar. Albert DePrisco, um joalheiro que conheceu em 2012, devolveu-lhe alguma serenidade mas nunca preencheu totalmente o vazio. "É muito difícil percebermos que vamos ter de continuar a viver sem a presença do amor da nossa vida", desabafa a antiga bailarina. "Nunca se deixa de amar a pessoa que se perde. Hoje, sinto que tenho uma relação diferente com ele, mas só porque ele não está presente fisicamente", revelou em 2019 num documentário sobre o ator disponibilizado pela Netflix.

Atualmente a viver na Flórida, nos EUA, Lisa Niemi Swayze, que é embaixadora de organizações como a Hope for Pancreatic Cancer, uma instituição que apoia crianças com cancro do pâncreas, o que vitimou o marido, continua a evocar regularmente o ator nas redes sociais, como foi o caso de ontem, data em que, se ainda fosse vivo, Patrick Swayze faria 68 anos. "O Albert diz que, sempre que uma borboleta poisa em cima de nós, é, supostamente, a visita de alguém que já nos deixou", refere.

"Será o Patrick? Hoje, 18 de agosto, era o dia de aniversário dele e esta beleza poisou no meu dedo e permaneceu aqui durante mais de 10 minutos", mostrou Lisa Niemi Swayze num vídeo que publicou nas redes sociais. "Em todo o mundo, há muita gente que considera que as borboletas representam resistência, mudança, esperança e vida. É um pensamento muito bonito", considera a viúva do ator. Nascida em Houston, no Texas, em 1956, brilhou ao lado do marido em "A última dança", em 2003.