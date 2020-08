Dânia Neto faz furor nas redes sociais. A atriz está de férias e tem aproveitado os dias de sol para descansar em família e para tirar fotografias sensuais no mar e na piscina. A artista algarvia de 37 anos, nascida em Loulé, acabou de gravar a telenovela "Terra brava", exibida pela SIC, a semana passada. "Não gosto de despedidas mas gosto de encerrar capítulos", desabafou na altura. Os fãs elogiam-lhe a boa forma física. "Sempre em grande estilo", comenta Jorge Alminhas, um dos milhares que a acompanham.

A antiga modelo, que se estreou como atriz com um pequeno papel na série de televisão "Maré alta", na SIC, foi mãe no dia 6 de dezembro de 2018 mas rapidamente recuperou as curvas que a tornaram famosa. "Os dias em que posso estar em família são sempre prioritários", afirmou Dânia Neto em declarações à revista Caras. "Sinto uma felicidade enorme por poder acompanhar o crescimento do Salvador", confidencia a atriz. "Agora terei um período bem mais calmo para aproveitar bastante o meu filho", desabafa.