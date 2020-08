Foi há 15 anos que Madonna viveu um dos seus piores aniversários de sempre. Caiu de um cavalo e partiu a clavícula, uma mão e três costelas. A 16 de agosto de 2005, no dia em que fazia 47 anos, a artista americana de 62 anos saiu para um passeio nos arredores da casa de campo onde então vivia com o ex-marido Guy Ritche e com os dois filhos biológicos, em Inglaterra, quando foi surpreendida por fotógrafos. O equídeo assustou-se e reagiu bruscamente. A intérprete desequilibrou-se e magoou-se.

"Ela montava um novo cavalo de pólo na propriedade do Wiltshire quando o animal tropeçou e a atirou ao chão. Ela ficou com três costelas fraturadas, uma clavícula e uma mão partida. Foi levada para o serviço de acidentes do Salisbury District Hospital, ali perto", recorda Lucy O'Brien, escritora e radialista, no livro "Madonna - Como um ícone", publicado em 2007. "A voz da Madonna estava pouco firme quando disse o nome e a data de nascimento", revelou uma fonte que a autora entrevistou.

"Tinha o fato de equitação vestido e estava a tremer", relembra. "Tinha, obviamente, muitas dores, mas estava lúcida", garante a mesma testemunha. O ex-marido não estava em casa no momento do acidente. "Mas foi para o hospital assim que soube, chegando cerca de 10 minutos depois com uma expressão muito preocupada", refere Lucy O'Brien na biografia. "Madonna ficou num quarto privado e recebeu alta naquela mesma noite, com uma série de analgésicos. Disseram-lhe para descansar e que não poderia dançar nem fazer ioga até que os ossos consolidassem. O acidente obrigou-a literalmente a parar", afirma a escritora. "Foi a coisa mais dolorosa que alguma vez me aconteceu", assumiria, depois, a intérprete de sucessos globais como "Vogue" e "Erotica".

"Mas foi uma grande aprendizagem", admitiu. As radiografias das lesões seriam exibidas pela cantora em ecrãs gigantes durante a digressão de promoção do disco "Confessions on a dance floor", que lançaria menos de três meses depois, a 15 de novembro. "Depois do acidente, ela foi forçada a ficar quieta. Então, quando saiu, foi como uma bala disparada", recorda um amigo. "À medida que os seus ossos solidificavam, ela sentia a necessidade de aparecer novamente em público", refere Lucy O'Brien.

Dez anos depois, em 2015, apesar de estar a preparar uma nova digressão, a cantora tirou o dia de aniversário para assinalar a data em grande. A festa, que pode recordar de seguida, teve uma temática cigana e contou com a presença de dois convidados portugueses, os gémeos Jonathan Sampaio e Kevin Sampaio, com quem alegadamente namorava na altura. Madonna contracenou com o manequim no vídeo de "Bitch I'm Madonna". Lançado a 15 de junho de 2015, já foi visto por 322 milhões.