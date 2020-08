Apesar de continuar a exibir uma silhueta elegante, Liliana Campos engordou durante a estadia nos Açores. A apresentadora de televisão de 49 anos nascida em Angola, que se estreou na SIC como assistente do programa "O juiz decide", em 1994, elegeu o arquipélago português para descansar. Para além de (muitos) mergulhos na piscina, passeou de barco, tomou banho numa cascata e namorou com o marido, o empresário Rodrigo Herédia. Pelo meio, foi petiscando. "Eu comi muito nestas férias", admite.

"Ainda agora as maquilhadoras me disseram que eu estava mais cheiinha", partilhou mesmo Liliana Campos com os colegas comentadores numa das últimas emissões do programa "Passadeira vermelha". A piscina do Sul Villas & Spa, o empreendimento turístico do marido, foi um dos locais de eleição do rosto da SIC. "É mesmo um lugar único. Não foi em vão que foi eleita uma das 10 mais bonitas do nosso país. Mas eu sou suspeita", assume a apresentadora, que aproveitou para promover a unidade hoteleira.