Maria Cerqueira Gomes vai continuar a ser um dos rostos da TVI, pelo menos até ao final do próximo ano. Ao contrário do que foi noticiado na imprensa, a apresentadora de televisão portuense, que já regressou ao trabalho depois das férias no Algarve na companhia dos filhos, não só não foi dispensada pelo canal de Queluz de Baixo como continuará a auferir de um salário mensal de 4.000 € até ao final de 2021. No entanto, com o regresso de Cristina Ferreira à estação, não deverá voltar ao horário nobre.

Maria Cerqueira Gomes, 36 anos, brilhou na condução da sexta edição do programa de televisão "A tua cara não me é estranha", exibido entre 19 de maio e 28 de julho de 2019, mas, desde que foi afastada da apresentação do programa matinal "Você na TV!", perdeu protagonismo no canal. Atualmente, é o rosto da rubrica "Gente com norte". "Enche-me de orgulho", assume. "Não há televisão de primeira nem televisão de segunda. Há trabalho com brio, em equipa e com vontade", justifica o antigo rosto do Porto Canal.