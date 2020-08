Diana Chaves aceitou substituir Cristina Ferreira nas manhãs da SIC mas não se identifica com o formato que está a conduzir, garantiu fonte próxima da apresentadora e atriz em declarações à revista TV Guia. Chamada de emergência para fazer companhia ao ator e apresentador João Baião na condução de "Casa feliz", no canal de Paço de Arcos, a artista de 39 anos, que é um dos rostos exclusivos da estação, assumiu o desafio, mas preferia estar a gravar uma das novas telenovelas que a emissora está a preparar.

"Foi chamada de forma inesperada e claro que aceitou mas o programa não faz o seu género. É um formato com o qual não se identifica. Além disso, disseram-lhe que só precisavam que ela ficasse nas manhãs durante uma semana e a situação arrasta-se", refere a mesma fonte. "Quando os assuntos são mais dramáticos, mexem muito com ela. A Diana é uma pessoa emocional. O João [Baião] tem sido uma grande ajuda", afiança. Em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias, a eterna noiva do antigo futebolista César Peixoto não assume, todavia, o alegado descontentamento. "Às oito da manhã, já estou no estúdio", revela.

"Se confiam em mim, estou sempre pronta para dar o meu melhor. As pessoas que trabalham comigo, nomeadamente o Daniel [Oliveira, diretor-geral de entretenimento e diretor de programas da SIC], já sabem que eu sou assim, aplicada. Não entro em pânico. Falaram-me de pressão, no início, mas eu fui atleta de alta competição e estou habituada a agir sob pressão", confidencia Diana Chaves. "Se errar, errei. Agora, estar à altura das expetativas de cada um já é mais difícil, mas vim para dar o meu melhor", assume.