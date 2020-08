Sílvia Alberto, que deu à luz o primeiro filho no dia 7 de fevereiro de 2019, prepara-se, agora, para ser mãe de uma menina. A notícia é avançada pela revista TV Guia. A apresentadora de televisão de 39 anos, no sexto mês de gravidez, ainda não confirmou oficialmente o sexo do segundo filho mas, de acordo com a edição desta semana da publicação, o pequeno Pedro, atualmente com 18 meses, fruto do relacionamento de Sílvia Alberto com o espanhol Iñigo de Maria-Tomé Pérez, terá uma irmã no outono.

A apresentadora de televisão da RTP, que brilhou na apresentação do Festival Eurovisão da Canção de 2018, ao lado de Catarina Furtado, Daniela Ruah e Filomena Cautela, na Altice Arena, em Lisboa, revelou ao país que estava grávida do segundo filho a 14 de junho, minutos antes de entrar em direto na gala do talent show "Got talent – Batalha dos jurados". "Ohhhhh, hoje já não vão comentar a minha barriguinha lisinha", ironizou o antigo rosto de "Só visto", "Clube Disney", "Sociedade recreativa" e "Desafio total".