Afastado da condução da próxima edição do programa "Big Brother" na TVI, Cláudio Ramos não exclui a possibilidade de regressar novamente à SIC, de onde saiu para abraçar o desafio a convite de Nuno Santos, o novo diretor-geral do canal. "Ele ficou magoado mas publicamente portou-se como um senhor", garantiu fonte próxima do apresentador de televisão à revista TV Guia. "Mais do que o dinheiro, o que o pode aliciar é o projeto que lhe apresentem", refere ainda a publicação.

No entanto, segundo a TV 7 Dias, a emissora fundada pelo empresário Pinto Balsemão, atualmente dirigida pelo jornalista Daniel Oliveira, nem sequer coloca essa hipótese. "A notícia de que o Cláudio está a caminho da SIC não tem qualquer fundamento", assegurou fonte da estação de televisão de Paço de Arcos à revista. Atualmente de férias no Algarve, na companhia da filha e de uma amiga, o antigo vizinho de Cristina Ferreira, que também trocou a SIC pela TVI, tem ido muito à praia.

"Este ano, as viagens deverão ser feitas todas cá dentro. Eu já as faço muito, não me custa nada. Mas acordei hoje com a sensação de prisão por não podermos agarrar em nós e ir. Simplesmente ir. Viajar é o melhor investimento que podemos fazer. Conhecer outras ruas, outras culturas, outras formas de acordar de adormecer... Outras maneiras de ver o mundo. Outra gastronomia. Na viagem fascina-me sempre o conhecer das rotinas. Os amigos gozam comigo porque procuro esplanadas para estar. [Para] só estar a olhar", desabafou o apresentador de televisão de 46 anos numa publicação que fez nas redes sociais no início de maio.

"Gosto de andar sem destino e sem o compromisso absurdo de correr e fazer uma fotografia num lugar célebre porque toda a gente o faz. Se não for, não fui... Prefiro gozar a rua. Vagarosamente", confessa o apresentador do reality show "Big Brother 2020". "Hoje, acordei com saudades de ir livremente e com a tremenda sensação [de] que até agora não fui tudo o que deveria ter ido e com medo de não o podermos fazer tão depressa", admitiu o antigo comentador do "Passadeira vermelha".