Uma fotografia de Miley Cyrus a beijar a blogger Kaitlynn Carter durante um passeio de barco foi a gota de água que levou Liam Hemsworth a pedir o divórcio. Horas depois, um porta-voz do ator australiano anunciava publicamente a separação. O casal de artistas estava casado há apenas oito meses. O divórcio seria oficializado no início deste ano. Ele focou-se no desporto, no trabalho e na nova paixão, a modelo australiana Gabriella Brooks. Ela mergulhou numa espiral autodestrutiva que (quase) a levou ao abismo.

Após o fim do casamento, a cantora, compositora, atriz e produtora discográfica norte-americana de 27 anos continuou com Kaitlynn Carter mas a relação não duraria mais do que um par de meses. Miley Cyrus enamorou-se, então, por Cody Simpson, um artista australiano. "É a única boa pessoa com quem alguma vez saí. O resto é uma merda", criticou a intérprete de êxitos como "Wrecking ball" e "Malibu" num direto na rede social Instagram. "Achava que era lésbica e todos os homens me pareciam maus até que chegou o Cody", confidenciou a artista, completamente rendida ao cantor, compositor, bailarino, ator e modelo de 23 anos.

Em novembro, uma amigdalite obrigou Miley Cyrus a ser operada às cordas vocais. Para acelerar a cicatrização, os médicos que a acompanharam aconselharam-na a manter-se em silêncio. A artista seguiu a recomendação e aproveitou esse período de silêncio para fazer uma introspeção. Nessa altura, tomou uma decisão. Deixou de beber e de consumir drogas. "Pensei muito na minha história familiar. Há muitos casos de toxicodependência e problemas de saúde mental", assumiu, há semanas, em entrevista à revista Variety.

Em julho, Miley Cyrus fez uma produção fotográfica para a revista norte-americana WSJ. e anunciou o regresso aos discos. "Midnight sky", o novo single, é apresentado na próxima sexta-feira, dia 14. "She is Miley Cyrus", o novo álbum, ainda não tem data de lançamento. "Apesar da má fama que tem, ela está muito disciplinada com o corpo e com a saúde. É a pessoa mais sóbria que conheço", garante a mãe da cantora e compositora, This Cyrus. "Ela está muito feliz", assegurou também um dos amigos à revista People.