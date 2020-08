Maluma contracenou com Jennifer Lopez no filme "Marry me" e a banda sonora da nova comédia romântica deverá incluir algumas das canções que a dupla de artistas aproveitou para gravar. O cantor colombiano de 26 anos, que filmou com Madonna em Belas, nos arredores de Lisboa, o vídeo promocional do single "Medellín", que integra o álbum "Madame X", já trabalhou com nomes sonantes como Shakira, Ricky Martin, The Black Eyed Peas, Anitta, Jason Derulo e Marc Anthony, ex-marido da cantora americana.

Em apenas oito anos de carreira, o intérprete de êxitos internacionais como "Felices los 4" e "Sin contrato" conseguiu alcançar a fama global. "Não consigo parar. A minha ideia é gravar um disco por ano. Tenho essa intenção. Há tantas canções que me apetece lançar", desabafa Maluma, que gosta de colaborar com outros colegas. "Eu adoro aprender. Essa é uma das razões que me leva a passar tanto tempo em estúdio com outros artistas. Respeito-os e quero partilhar canções com eles", assumiu publicamente.

Para além de Jennifer Lopez, Maluma, que gosta de mudar regularmente de visual, como pode comprovar de seguida, contracena com Owen Wilson em "Marry me". O filme, que começou a ser gravado em outubro do ano passado e não deverá estrear antes de 2021, é produzido pela cantora, compositora, atriz e empresária de 51 anos. "Precisávamos de alguém que compreendesse verdadeiramente o papel e que não tivesse medo de o encarnar. Ele era perfeito para isso", justificou a artista norte-americana em entrevista.