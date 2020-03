O cantor colombiano, que filmou com Madonna em Portugal o vídeo promocional do single "Medellín" e que acaba de adiar as datas da atual digressão para causa do novo coronavírus, conseguiu o feito em apenas quatro horas.

Maluma queria provocar os fãs e conseguiu-o. Usando apenas boxers, pediu companhia para para não estar sozinho nesta fase de isolamento social que o mundo vive. Em apenas quatro horas, mais de 1,4 milhões de pessoas reagiram entusiasticamente ao apelo que o cantor colombiano fez no Instagram. "Vou a caminho. Somos quatro", respondeu de imediato a seguidora Anita Pacheco. "Eu estou disponível", ofereceu-se também outra admiradora, a bailarina grega Pinelopi Iliopoulou. Apesar dos muitos elogios à forma física que o artista recebeu, também não faltaram críticas. "És uma vergonha. Aqui em Espanha estamos em sofrimento e tu a brincar com a situação. És um mau exemplo e não apenas para os teus seguidores. És um mau exemplo para o mundo", reagiu César Martínez-Raposo. Nascido em Medellín, o cantor de 26 anos, que pode (re)ver de seguida, tem feito furor nos últimos anos. Para além de Madonna, também já cantou com Shakira e com Ricky Martin.









































