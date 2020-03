Foi uma das personagens masculinas mais marcantes das primeiras temporadas da série de televisão "Anatomia de Grey". Na pele do médico cirurgião Mark Sloan, o ator norte-americano Eric Dane, atualmente com 47 anos, fez suspirar milhões de mulheres e também de homens em todo o mundo. Apesar de não ser dos mais ativos nas redes sociais, o Cal Jacobs de "Euphoria", uma das produções disponíveis na plataforma digital HBO, não resistiu a fazer piada com o novo coronavírus.

"Sim, mãe. Tenho lavado as mãos", escreveu o artista na legenda da fotografia que partilhou, na qual surge de mãos nos bolsos a falar ao telefone. Apesar de 119.399 seguidores de Eric Dane terem reagido com um coração à publicação no Instagram, também foram muitos os que se insurgiram contra o ator. "Talvez ainda não tenha percebido, mas este vírus não é para brincadeiras", protestou mesmo a italiana Elisa Galli. "Lave-as mesmo. Aqui em Itália, as coisas estão feias", reagiu Elisa Lotti.