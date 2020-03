Madonna refugiou-se em Londres e tem passado parte dos dias a escrever à máquina, como tem mostrado no diário da quarentena que começou ontem a criar. "Temos de ser criativos", justifica a intérprete de sucessos globais como "Into the groove" e "Erotica". A viver com os filhos adotivos e com o namorado, o bailarino, coreógrafo e ator Ahlamalik Williams, na capital britânica, a artista tem partilhado com os seguidores cenas do quotidiano e dos exercícios de recuperação.