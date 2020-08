Habitualmente, privilegia tons mais neutros, mas vermelho e coral são as duas cores de eleição de Kylie Minogue para este verão. A cantora australiana de 52 anos tem publicado nas redes sociais várias fotografias com visuais do quotidiano onde estas tonalidades quentes e (mais) exuberantes predominam. Numa das imagens, surge com uma t-shirt coral, com uma saia lápis vermelha e com uns sapatos de salto alto coral. Noutra, a artista deixou-se fotografar descalça num look vermelho integral.

Nascida a 28 de maio de 1968 em Melbourne, na Austrália, Kylie Minogue tem surpreendido os (muitos) fãs ao longo da carreira com visuais camaleónicos, como pode recordar de seguida. Para o vídeo promocional de "Say something", o novo single lançado no final de julho de 2020, a intérprete de "I should be so lucky" e "Slow", que só atuou uma vez ao vivo em Portugal em 33 anos de carreira, apostou num vestido comprido branco e azul e num penteado com mais volume do que o habitual.