Depois de um período agitado em Hollywood, Daniela Melchior vive dias tranquilos. A atriz tem passado grande parte dos dias a passear pelo campo em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, no sotavento algarvio, na companhia da cadela, Heidi, que adotou em abril, já recuperada da variante canina de COVID-19 que a atingiu no início da primavera. "Mais do mesmo. E tão bom que é", desabafa a artista de 23 anos, que protagoniza a sequela da série americana "Esquadrão Suicídio", que estreia em 2021.

Depois das férias, Daniela Melchior regressa à TVI. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, a atriz alfacinha vai protagonizar "Quando amar é pecado", uma minissérie de cinco episódios que também com com a participação de Diogo Infante, Lourenço Ortigão e Dalila Carmo. "É sobre um amor proibido e tem várias cenas escaldantes", garantiu fonte da produtora Plural à publicação. As gravações deverão arrancar ainda este mês mas a produção não deverá ser exibida antes do próximo ano.