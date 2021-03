Samantha Fox lançou o primeiro single, "Touch me (I want your body)", há 35 anos. Composta por Mark Shreeve, Jon Astrop e Pete Q. Harris, a canção, que marcou o arranque oficial da inglesa como cantora, foi gravada no segundo semestre de 1985 e começou a ser comercializada no dia 10 de março de 1986. O êxito foi imediato. Os trabalhos que fez como modelo de top less deram-lhe muita popularidade. A artista já era uma das mulheres mais fotografadas do Reino Unido antes de se lançar na música.

A curiosidade popular e o mediatismo fizeram de "Touch me (I want your body)" um dos singles europeus de maior sucesso na primavera e no verão de 1986. No Reino Unido, atingiu a terceira posição na tabela de vendas. Nos Estados Unidos da América, subiu até à quarta. Em Portugal, na Austrália, no Canadá, na Finlândia, na Grécia, na Noruega, na Suécia e na Suíça, o primeiro avanço do álbum "Touch me", lançado quatro meses depois, chegou a ser o disco de 45 rotações mais vendido ao longo de várias semanas.

Entre 1986 e 1989, Samantha Fox viveu o período áureo da carreira. Em 1987, "Nothing's gonna stop me now" também vendeu milhares de cópias. Em 1988, "Naughty girls (Need love too)" foi um grande êxito nos Estados Unidos da América, na Nova Zelândia, na Finlândia e no Canadá. No ano seguinte, voltaria ao topo das tabelas, mas a partir da década de 1990 a carreira da artista perde fulgor. Apesar da quebra de popularidade, nunca parou de cantar nem de dar concertos. Em 2019, veio por duas vezes a Portugal.