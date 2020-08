Samantha Fox está de férias, num bosque, com a namorada, a norueguesa Linda Olsen, com quem vive, em Inglaterra, até quarta-feira. A cantora britânica de 54 anos, que o ano passado atuou duas vezes em Portugal, chegou há dois dias a Audnedal, um ilhéu rodeado de árvores no meio de um lago que tem uma casa de madeira com um quarto com capacidade para cinco hóspedes, uma cozinha, uma casa de banho ao ar livre com vista para a natureza e um jacuzzi, onde a artista já fez topless, como mostrou aos fãs.

Acessível de barco ou através de uma ponte flutuante, a propriedade, que pode ser reservada através da plataforma digital Airbnb, custa, em época alta, para duas pessoas, 228 € por noite, valor a que acrescem duas taxas por estadia, uma de limpeza e outra de serviço, que aumentam o preço para os 323 €. Construída com materiais naturais recolhidos na floresta circundante, a TreeTop Fiddan é uma edificação sustentável e uma das poucas habitações da região a disponibilizar um jacuzzi aos hóspedes que recebe.

A água potável é assegurada por Knut Andre, o empreendedor noruguês que gere o espaço. A restante tem de ser recolhida no lago ou no riacho que corre na floresta, não muito longe dali. Apesar de não ter eletricidade, a iluminação é assegurada por velas e por lampiões. "Estamos completamente sozinhas num sítio muito isolado", refere Samantha Fox, uma apaixonada pelo país da namorada. Cantora, compositora e atriz, a ex-modelo fez furor na década de 1980. Já vendeu mais de 30 milhões de discos.