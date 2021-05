A telenovela "Amor amor", atualmente em exibição na SIC, prepara-se para sofrer grandes mudanças no final da primeira temporada, com muitos atores a terminarem por aqui a sua participação na trama numa altura em que parte do elenco é renovado. Alexandra Lencastre, Diogo Almeida, Diogo Valsassina, Rui Mendes e Xana Abreu são as novas caras da produção do canal de televisão de Paço de Arcos. Margarida Carpinteiro, Manuel Cavaco, Paulo Rocha, Maria João Bastos, Pedro Carvalho e José Fidalgo abandonam o projeto.

O sucesso da telenovela que recria o universo da música popular portuguesa levou a SIC a avançar para uma segunda temporada que não estava, inicialmente, prevista. À semelhança de Maria João Bastos, José Fidalgo e Pedro Carvalho já tinham assumido compromissos que agora os impedem de retomar as personagens. As novas gravações arrancam no próximo dia 7 de junho. Além de Ricardo Pereira e Joana Santos, Filipa Nascimento, Ivo Lucas, Luciana Abreu, Rogério Samora, Mariana Pacheco e Luisa Cruz mantêm-se no elenco.