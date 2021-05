É mais uma baixa de peso na TVI. O ator Lourenço Ortigão prepara-se para abandonar o canal, seguindo o exemplo das apresentadoras de televisão Fátima Lopes e Isabel Silva, que também preferiram bater com a porta. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, o artista de 31 anos já informou, por escrito, a administração da empresa de que não pretende renovar o contrato de exclusividade que tinha com a estação, assinado há pouco mais de um ano, que lhe garantia mais de 12.000 mensais.

"Está magoado com a falta de oportunidades, depois das promessas que lhe fizeram. Não é aposta da Cristina Ferreira [diretora de entretenimento e ficção da TVI]", confirmou fonte próxima do namorado da atriz Kelly Bailey, uma das apostas da TVI, à publicação. "As escolhas dela são evidentes, não há como o negar. O Ruben Rua, o Pedro Teixeira, o Ben [Ruben Vieira]... Felizmente, não faltam convites ao Lourenço. Vamos ver... Para já, o primeiro passo é sair da TVI", acrescenta ainda a mesma fonte. A SIC é uma hipótese.

Mas não é a única. Ir estudar para o estrangeiro ou integrar produções desenvolvidas para plataformas digitais como a Netflix, a HBO ou o Disney+ são possibilidades que o ator não descarta. A telenovela "A prisioneira" e o série "Até que a vida nos separe" foram os últimos trabalhos de Lourenço Ortigão em televisão. O artista, que também é empresário de restauração, estreou-se em 2009 com um papel de destaque na produção juvenil "Morangos com açúcar" e, em 2011, integrou o elenco da telenovela "Remédio santo".