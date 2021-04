Sara Matos foi afastada de "Cuba libre", a nova série histórica que a RTP está a preparar. A atriz de 31 anos tinha sido escolhida para dar corpo a Annie Silva Pais, a filha do último diretor da Polícia Internacional e Defesa do Estado (PIDE), a revolucionária portuguesa que se separou do marido, o diplomata suíço Raymond Quendoz, depois de se apaixonar pelo guerrilheiro argentino Che Guevara. Por estar grávida, não poderá interpretar o papel, avança em exclusivo da edição desta semana da revista TV 7 Dias.

As gravações arrancam em maio, numa altura em que a barriga da namorada do ator, apresentador de televisão e empresário Pedro Teixeira já será evidente. Para o seu lugar foi, entretanto, escolhida Beatriz Godinho, atriz que fez uma participação na telenovela "Prisioneira", exibida pela TVI entre maio de 2019 e fevereiro de 2020, depois de ter integrado o elenco da série "Madre Paula", em 2017. As gravações que deveriam ter lugar em Cuba foram transferidas para Cádis, em Espanha. A estreia está prevista para 2022.