Em 2006, foi vendido por 12.760 dólares, pouco mais de 11.200 euros, mas, 16 anos depois, entre os dias 20 e 22 de maio de 2022, deverá render muito mais. Entre 100.000 e 200.000 dólares, 88.000 e 177.000 euros, acreditam os avaliadores da leiloeira Julien’s Auctions. Popularizado por Madonna no vídeo promocional de "Material girl", o segundo single do álbum "Like a virgin", é inspirado numa das cenas mais icónicas de Marilyn Monroe no filme "Os homens preferem as loiras".

Além da estola em pele sintética da Edwards-Lowell, das luvas, do cinto e do vestido rosa choque em cetim que a cantora usou em 1984, o lote integra as duas pulseiras originais usadas pela cantora, joias provenientes de uma das coleções de Connie Parente, uma reputada joalheira de Hollywood. Inicialmente criado para um filme televisivo sobre Marilyn Monroe, "Norma Jean", o vestido foi alugado à empresa norte-americana Palace Costume Company pela produtora do videoclipe, há 38 anos.

Na altura, uma costureira da Eastern Costume Company teve de lhe fazer ajustes, para acentuar a silhueta de Madonna, que mede menos de 1,60 metros e na altura pesava cerca de 50 quilos. Depois da realização do vídeo, o figurino foi devolvido à empresa e o vestido novamente alargado. Em 2001, foi usado em "Blond", outro dos telefilmes sobre a vida e a obra de Marilyn Monroe. Para o leilão de 2006, voltou a ser apertado e encurtado, para voltar a ter o tamanho da intérprete de sucessos globais como "Like a prayer", "Into the groove" e "Hung up".

O lote anunciado inclui ainda uma versão animada do vestido em NFT, uma obra eletrónica criada a partir de um arquivo digital. O leilão da Julien’s Auctions, que se realiza online e no Hard Rock Cafe New York, nos EUA, inclui ainda a bateria usada por John Lennon no grupo que teve antes dos The Beatles, os Quarry Men. A guitarra que Johnny Cash ofereceu a um dos irmãos em 1960, outra das peças à venda, também deverá render entre 100.000 e 200.000 dólares, 88.000 e 177.000 euros.

Os colecionadores de recordações de artistas podem ainda habilitar-se a receber em casa uma guitarra elétrica que pertenceu a Eddie Van Halen, o top usado pela modelo Angela Chidnese numa das capas do disco "Slippery when wet" dos Bon Jovi e/ou um caderno, com notas pessoais manuscritas, de AXL Rose, vocalista dos Guns N' Roses. Uma edição rara do disco "White album" dos The Beatles e um casaco usado por Mick Jagger numa atuação dos The Rolling Stones são outras das peças à venda.