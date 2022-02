Jimbo recria cena de filme de Marilyn Monroe que também inspirou Madonna em versão sangrenta

É uma das cenas mais icónicas da sétima arte. A atriz e cantora Marilyn Monroe no papel da ambiciosa Lorelei Lee, com um glamoroso vestido rosa choque criado pelo figurinista William Travilla, a cantar "Diamonds are a girl's best friend", rodeada por um grupo de bailarinos masculinos, fez furor em 1953. Apesar de também contar com Jane Russell, o filme "Os homens preferem as loiras" deve grande parte do êxito à artista que mais corações partia em Hollywood.

Em novembro de 1984, mais de três décadas depois, Madonna recuperou-a para o vídeo promocional de "Material girl", o segundo single do álbum "Like a virgin", um dos grandes sucessos musicais do ano. Não seria, no entanto, a única. Nas últimas décadas, Geri Halliwell, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Anna Nicole Smith, Christina Aguilera e até James Franco recriaram o figurino que Marilyn Monroe popularizou. Nos últimos dias, foi a vez de outra figura pública, Jimbo.

O alter ego do transformista e designer de moda canadiano James Insell, um dos concorrentes do programa de televisão "RuPaul's Drag Race vs The World", atualmente em exibição no canal britânico BBC Three, deixou-se fotografar pelo fotógrafo, realizador e artista visual Blake Morrow com um visual idêntico ao do antigo símbolo sexual feminino norte-americano, recriando-o agora numa versão sangrenta. "A rainha dos zombies", escreveu Jimbo ao revelar as fotos nas redes sociais.