A produção fotográfica que Madonna fez há 35 anos, em Tóquio, no Japão, continua a render. Editado pela primeira vez em livro a 25 de janeiro, "Adore", que reúne 324 fotografias a preto e branco tiradas durante a sessão exclusiva da artista com o conceituado fotógrafo nipónico Kenji Wakasugi, 318 delas inéditas, esgotou rapidamente. A procura foi tanta que a editora NJG, que em 2016 publicou "Madonna 66", um livro de fotografia de edição limitada assinado pelo norte-americano Richard Cordman, começou de imediato a planear uma segunda versão da obra.

"Adore - Volume 2", em pré-venda desde o dia 23 de outubro no site da empresa, é lançado no próximo dia 15. Os 100 exemplares da versão mais cara, numerada e assinada por Kenji Wakasugi, já foram todos vendidos mas dos 800 da edição mais barata, à venda por 125 libras esterlinas, cerca de 146 euros, ainda há exemplares para comercialização. O novo livro, com 200 páginas, apresenta 324 imagens, 10 provas de contacto e 114 retratos a preto e branco. "Tirando a sequência do carro, a seleção de imagens deste livro é completamente diferente", refere a NJG.

A cantora, compositora, produtora, atriz, realizadora, escritora e empresária, atualmente com 63 anos, esteve no Japão, nas primeiras semanas de 1985, para promover o disco "Like a virgin" e, entre atuações televisivas, entrevistas e encontros promocionais, foi fotografada por Kenji Wakasugi, durante 45 minutos, num estúdio fotográfico (quase) vazio. Apenas seis fotografias da sessão tinham sido divulgadas até ao lançamento de "Adore", apesar de serem muitos os fãs a partilhar online retratos inéditos da intérprete de êxitos como "Live to tell" e "Like a prayer".