Insalata caprese, uovo fritto, tagliatelle alla carbonara, pizzaiola di Black Angus, cannolo siciliano e o tradicional tiramisù são algumas das propostas que o chef italiano Francesco Francavilla apresenta, a partir de hoje, no Allora. Localizado na avenida Fontes Pereira de Melo, no centro de Lisboa, o novo restaurante do hotel Epic Sana Marquês, com acesso independente, recupera os sabores da cucina della nonna clássica, reinventando-os com um toque de modernidade.

Inspirado nas autênticas trattorias, as famosas casas de pasto italianas, o Allora tem a sofisticação de um espaço de restauração moderno e cosmopolita e aposta numa gastronomia italiana de raiz, confecionada com produtos de qualidade que garantem sabores genuínos, para conquistar os apreciadores de uma das mais famosas culinárias do mundo. "A decoração é sofisticada e urbana com uma iluminação marcante", refere o grupo Sana em comunicado de imprensa.

Os lustres imponentes saltam à vista, tal como a laranjeira, igual às muitas que decoram os terraços típicos das paisagens italianas, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. "Faz-se, assim, a ligação entre o conforto sofisticado e a origem dos ingredientes, quase todos eles típicos e vindos de Itália", esclarece o documento. Para além de um bar de antipasti, o Allora, capacidade para 153 pessoas, conta também com um terraço mediterrânico.