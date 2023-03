Nem sempre o tempo pactua com a disponibilidade para prepararmos uma lista de compras, visitarmos o supermercado e antevermos as refeições. Se o tempo é "curto" como se usa dizer, aceite as sugestões que lhe deixamos e agilize a mesa nos próximos dias. Bom proveito.

Mix de vegetais salteados com salmão grelhado, sugestão a partir do livro "Alimentação fora da caixa".