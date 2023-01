Frango com vinho tinto e legumes

Preparação

Deite um fio de azeite num tacho, que possa ir ao forno, e aqueça. Acrescente o cubo de caldo de aves e deixe ferver. Acrescente o frango, deixe-o alourar de ambos os lados. Retire e reserve. No mesmo tacho, acrescente a cebola às rodelas, o alho laminado e as cenouras às rodelas, deixe alourar em lume médio.

De seguida, acrescente o frango, tempere a gosto com sal, pimenta moída do moinho e um ramo de tomilho, envolva bem todos os ingredientes e cubra com o vinho tinto, deixe levantar fervura.

Entretanto, ligue o forno a 180 ºC, leve o tacho tapado ao forno e deixe cozinhar cerca de 30 minutos.

Passado esse tempo, acrescente os cogumelos laminados, envolva e deixe cozinhar mais 30-40 minutos, até ficar macio.

Verifique os temperos e sirva enfeitado com alguns ramos de tomilho.